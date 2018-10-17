Источник сообщил об отмене переговоров Путина и ас-Сиси в расширенном формате

Переговоры Путина и ас-Сиси в расширенном формате отменили после трагедии в Керчи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в делегации.

«Да, отменили. Планируемый ранее обед тоже под вопросом», — сказал источник.

Ранее СК уточнил число погибших в колледже в Керчи.

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Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. СК сообщил о 17 погибших. Также есть данные о 50 пострадавших. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройств

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