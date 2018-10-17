Buzzfeed рассказал об изменении подхода США к «маленьким государствам» в Европе

Американская политика в отношении Центральной и Восточной Европы изменилась после прихода Уэсса Митчелла на должность помощника госсекретаря США по европейским вопросам, пишет Buzzfeed News.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы Уэсс Митчелл отказался от подхода администрации бывшего президента США Барака Обамы, который заключался в привлечении внимания к нарушению прав человека в таких странах, как Венгрия, например. Вместо этого Митчелл придерживается политики, согласно которой «региональные авторитарные правительства» рассматриваются как потенциальные партнеры, а не «дипломатические изгои», отмечает издание. Логика подобного подхода США к небольшим европейским государствам заключается в том, чтобы убедить их «держаться дальше от России», говорится в материале.

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До начала своей политической карьеры Митчелл занимал руководящую должность в некоммерческом аналитическом центре анализа европейской политики (CEPA), ориентированного на Центральную и Восточную Европу и Россию.

Митчелл был утвержден на должность помощника по европейским вопросам сенатом США в конце сентября 2017 года — еще в то время, когда должность госсекретаря занимал предшественник Майка Помпео — Рекс Тиллерсон. Издание отмечает, что в настоящее время Митчелл со своим академическим опытом сосредоточен исключительно на Европе и Евразии — регионе, который превратился в геополитическую шахматную доску.

Buzzfeed рассказывает, как изменился подход США на примере Венгрии, правительство которой в последние годы обвиняют в притеснении общественных организаций, независимых СМИ, мигрантов. Так, при Обаме были наложены санкции на шесть чиновников венгерского правительства за деятельность, которую в США охарактеризовали как подрыв демократии. Помимо этого, начиная с 2012 года, чиновники из администрации Обамы не проводили встреч с высокопоставленными венгерскими политиками.

В ноябре 2017 года Госдепартамент США объявил о гранте в размере $700 тыс. в целях увеличения доступа жителей Венгрии к «объективной информации о внутренних и глобальных проблемах».

Однако в июле 2018 года Госдепартамент отменил грант и решил, что деньги будут использованы в других целях. Некоторые предположили, что это было связано с прошлыми профессиональными связями Митчелла с Венгрией — CEPA получила $25 тыс. от венгерского правительства в 2017 году. Другие же восприняли это как побочный продукт общности взглядов между «антимиграционным правительством» Венгрии и администрацией Трампа, отмечается в материале.