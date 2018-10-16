Макрон провел перестановки в правительстве
Президент Франции Эммануэль Макрон обновил состав правительства. Об этом сообщает Reuters.
Самым знаковым стало назначение Кристофа Кастанера, лидера правящей партии и соратника президента, на пост министра внутренних дел.
Министерство культуры Франции возглавил выходец из парламента Франк Ристер, министерство сельского хозяйства — Дидье Гийом, лидер фракции Социалистической партии в сенате.
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Подчеркивается, что министр финансов Брюно Ле Мэр и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сохранили свои посты.
Ранее СМИ писали, что Макрон теряет контроль в своем правительстве.