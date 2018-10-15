Нетаньяху оценил отношения с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что высоко ценит дружбу с российским президентом Владимиром Путиным и поддерживает с ним постоянный контакт, передает РИА «Новости».
По мнению Нетаньяху, дружеские отношения с российским лидером дают возможность справляться со «сложнейшими вызовами в регионе».
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«Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение», — заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля подчеркнул, что для безопасности в регионе связь с российским президентом играет важную роль.
Ранее Нетаньяху рассказал, о чем намерен поговорить с Путиным во время встречи.