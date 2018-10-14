Захарова объяснила обвинения в адрес России в кибератаках

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес России в совершении кибератак, передает «Россия-1».

«Все нужно было вытрясти и показать на свет божий именно сейчас, через полгода молчания, сначала пустив утечки в СМИ, а потом раздуть скандал. Для чего? Именно сейчас Россия внесла предложение своим партнерам по всему миру выработать некий кодекс правил поведения в киберпространстве», — сказала Захарова.

Реклама

По словам Захаровой, «нужно было сделать все, чтобы выбить эту почву из-под наших ног, сказав, что не России предлагать миру какую-то солидную базу для поведения и выработки общих правил поведения в киберпространстве». Она также выразила уверенность в том, что России будут принесены извинения, как в ситуации со скандалом вокруг деятельности британских спецслужб в 2006 году, когда сотрудники ФСБ выявили замаскированную под камень разработку разведки Великобритании.

«Они тогда это все отрицали. И спустя несколько лет опять британской стороне пришлось извиняться, признавать, что и камни были, и закладки были, и кое-что другое было. Поэтому я думаю, что это все тоже не за горами - и извинения, и признания в том, что все это было колоссальной провокацией», — сказала она.

В основном, подчеркнула Захарова, эта деятельность направлена на демонизацию России.

Ранее сообщалось, что министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией.