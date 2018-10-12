Порошенко поручил определить координаты границы с Россией в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину страны определить координаты границы с Россией в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Порошенко поручил правительству Украины определить координаты серединной линии, которая будет считаться линией границы с Россией.

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Как отмечается, украинский кабмин должен в течение месяца внести в Раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины.

Ранее сообщалось, что Порошенко оценил учения в Азовском море.