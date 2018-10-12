Экс-глава МИД Британии рассказал о «гибельном процессе русификации Европы»

Россия намерена и дальше подрывать международные границы и стабильность, написал бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-лидер Консервативной партии Уильям Хейг в британской газете Daily Telegraph.

По его словам, единственно серьезной проблемой для мира является степень вмешательства России во внутренние процессы все большего количества стран Южной и Восточной Европы. Хейг отмечает, что действия России, направленные на то, чтобы избежать добровольного демократического процесса в странах с участием Запада, особенно заметны в отношении маленьких государств. И никому не удается остановить «гибельный процесс русификации Европы», пишет бывший британский политик.

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Экс-глава британского МИДа приводит в пример случай 2016 года, когда в Черногории был предотвращен государственный переворот, который был направлен против вступления этой страны в НАТО. Между тем, среди участников тех событий были русские, пишет Хейг.

Помимо этого, бывший глава британского МИДа также выдвинул утверждение о том, что Россия могла быть причастна к подавлению явки в Македонии, где состоялся референдум о смене названия страны, чтобы в дальнейшем войти в НАТО. Однако результаты референдума засчитаны не были из-за слишком низкой явки населения, напоминает Хейг. По его словам, при усилиях по подавлению явки использовались fake news и поддельные аккаунты в социальных сетях.

Бывший британский министр считает, что Россия будет и дальше проводить подобные действия, которые могут привести лишь к ухудшению отношений между странами, а не стабильному будущему в рамках западной модели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела, «тем более в избирательные процессы других стран».