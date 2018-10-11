Трамп рассказал о расследовании исчезновения саудовского журналиста
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что следователи из США работают над делом пропавшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, США работают с Турцией и Саудовской Аравией по данному делу.
Реклама
Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен выяснить, что произошло с Хашкаджи.
Ранее сообщалось, что Трамп решает вопрос о санкциях против Саудовской Аравии из-за возможного убийства Хашкаджи.