Фигурант «российского дела» получил тюремный срок

Ричард Пинедо, фигурант дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, получил шесть месяцев тюремного срока. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Ранее Пинедо согласился сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, который ведет «российское дело». Он признал, что продал номера банковских счетов «российским интернет-троллям», которые предположительно использовали их для покупки интернет-рекламы.

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По решению суда, после отбывания тюремного срока Пинедо еще полгода проведет под домашним арестом.

Ранее Пинедо заявлял, что опасается за свою жизнь из-за поступающих анонимных угроз в свой адрес.