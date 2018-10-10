В США появится университетский курс «Трампаганда»

Студенты в США будут изучать влияние американского президента Дональда Трампа на демократию и свободную прессу, соответствующий курс запускает Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, сообщает Politico.

Новый курс получил название «Трампаганда: война с фактами, прессой и демократией». Курс рассчитан на восемь недель и как раз попадет на ноябрьские промежуточные выборы в конгресс США, когда будет стремительно запущена медиа машина Трампа, отмечает издание.

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Согласно описанию курса, студентам расскажут о «кампанию дезинформации» администрации Трампа. В частности, будут разбираться случаи нападок Трампа на основные средства массовой информации, которых американский лидер обвиняет в производстве fake news, а также последствия войны Трампа с прессой для демократии и свободы СМИ.

За время своего президентства Дональд Трамп не раз критиковал СМИ, обвиняя их во лжи и несправедливости по отношению к нему.

В сентябре Трамп обвинил газету The New York Times в нечестности во время предвыборной поездки в Лас-Вегас (штат Невада).

«Люди не читают [газету] The New York Times, потому что это нечестная газета, это ужасно», — сказал Трамп во время митинга.

Помимо этого, месяцем ранее американский лидер назвал СМИ «партией оппозиции».

В августе против Дональда Трампа прошла скоординированная акция в защиту СМИ, которую начала газета Boston Globe. К акции присоединилось около 350 СМИ, которые опубликовали редакционные статьи в защиту свободы прессы.