Associated Press рассказало о влиянии России на Балканы

На территории Центральной Европы, Прибалтики и Балканского полуострова растет влияние России, отмечает Associated Press.

За неделю до решающих выборов президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где в конце сентября лидеры стран посетили гонки «Формула-1».

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AP отмечает видео, которое появилось после встречи Путина и Додика. На нем зарубежный лидер дарит Путину значок с флагом Республики Сербской (перевернутый флаг России), которая представляет собой контролируемое сербами образование в составе Боснии и Герцеговины. В свою очередь Путин пожелал Милораду Додику больших успехов на выборах. Между тем, отмечает агентство, это видео стало откровенным проявлением влияния в одном из самых уязвимых регионов Европы — хрупких Балканах, где Запад содействовал примирению после войны 1990-х.

Эта игра на публику с российским президентом помогла партии Милорада Додика занять свои места в парламенте, добавляет AP. Представитель сербов открыто выступает за выход из состава Боснии и Герцеговины, и стал ключевым союзником Москвы в усилиях по дискредитации западной политики интеграции на Балканах.

Несмотря на то, что влияние России в балканском регионе является наиболее заметным, всплеск популистских течений в Центральной Европе тоже сыграл в пользу Москвы, говорится в материале.

Помимо этого, «пророссийские силы» преуспели еще и в Латвии, где оппозиционная партия, которую поддерживает русскоязычное население, в субботу на парламентских выборах получила большинство голосов, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что влияние России на Балканы подрывает веру в ЕС.