Кавано приведен к присяге в качестве судьи Верховного суда США

Бретт Кавано, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, был приведен к присяге в качестве судьи Верховного суда США. Об этом сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что в американском городе Вашингтон полиция задержала 164 человека в ходе протестов против назначения Кавано.

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6 октября сенат США утвердил Кавано в должности судьи Верховного суда страны.

Как отмечалось, за кандидатуру Кавано проголосовали 50 сенаторов.