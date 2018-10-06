Трамп отреагировал на утверждение Кавано верховным судьей США
Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в твиттере прокомментировал итоги голосования Сената, согласно которым кандидат на должность верховного судьи Соединенных Штатов Бретт Кавано был утвержден в должности.
Трамп заявил, что уже в субботу подпишет назначение Бретта Кавано судьей Верховного суда страны.
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«Я аплодирую и поздравляю Сенат США с утверждением нашего великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд Соединенных Штатов», — написал Трамп.
Он также охарактеризовал назначение Кавано как «захватывающее» событие.
Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов большинством голосов утвердил Бретта Кавано в должности верховного судьи США. Как отмечалось, за его кандидатуру проголосовали 50 сенаторов.