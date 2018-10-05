Политолог рассказал, как нужно решать конфликтную ситуацию в Ингушетии

Политолог Андрей Колядин рассказал, какие действия следует предпринимать для разрешения конфликтной ситуации, возникшей в республике после подписания договора по границе с Чечней.

«Борьба всегда идет за власть свою, а не за власть людей. Именем народа осуществляются самые гнусные дела. И в ситуации, которая разворачивается в Ингушетии, могу сказать одну вещь - любые острые вопросы сейчас будут обращаться против власти», — заявил Колядин «Газете.Ru».

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«Я думаю, что сейчас нужно вычленять из состава протестующих тех людей, которые выходят на акции протеста - наиболее ярких и разумных людей - и создавать с их участием конфликтную комиссию, изучать все вопросы. Что они именно хотят и каким образом они хотят, чтобы на самом деле произошло, объяснять им в рамках переговоров, каким образом собиралась поступать власть, находить компромиссные решения, и тогда этот вопрос снимется сам по себе. В обратном случае его будут эксплуатировать, прокачивать в своих интересах оппозиционные силы, оппозиционные политики. В одном случае - против власти, в другом случае - против всего российского государства. Так что просто нужно своевременно купировать эти шаги», — отметил он.

«В ситуации, когда сами эти активисты, организовавшие протесты, отказываются от диалога, к которому их приглашает руководство Ингушетии, властям нужно выходить и говорить публично перед всеми: «Мы готовы к диалогу. Пожалуйста, вот вам столы, вот стулья, мы вас ждем. Мы вас не собираемся расстреливать и сажать в тюрьму, если у вас есть своя позиция. Садитесь напротив как равные, и мы будем обсуждать эту тему». Если они не придут, для народа будет понятно, что люди, за которыми они пошли, - это негодяи. Если придут, значит, можно будет достичь каких-то результатов. Это практика внутренней политики», — пояснил эксперт.