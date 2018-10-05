На Украине составили список врагов свободы слова

Украинский телеканал «112 Украина» составил список «врагов свободы слова». В него вошли 229 депутатов Верховной рады, которые проголосовали за санкции в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

Накануне в Раде рассматривали инициативу, по которой от СНБО потребуют ввести санкции против двух телеканалов. Причина заключается в том, что ими якобы управляют олигархи, которые лоббируют российские интересы.

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«112 Украина» отмечает, что это может привести к прекращению вещания. В итоге «за» проголосовали 229 депутатов.

Телеканал также обратил внимание, что среди сторонников идеи были и кандидаты в президенты Украины, которые ранее высказывались о высокой роли свободной журналистики в стране. Среди них — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Всего в Верховную раду входят 450 народных депутатов. Таким образом, решение наказать два телеканала поддержали более половины нардепов.