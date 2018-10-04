Десятки человек арестованы в США в ходе протестов против избрания Кавано

В ходе протестов против возможного избрания верховным судьей Бретта Кавано, чья кандидатура была выдвинута президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтоне были арестованы 56 человек, передает CNN со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что примерно два десятка человек были арестованы рядом с офисом сенатора от партии республиканцев Боба Коркера.

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Отмечается, что в протестах участвуют несколько феминистских организаций США.

Ранее сообщалось, что у сената США тысячи людей протестуют против избрания Кавано судьей.