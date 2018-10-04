СМИ узнали о тайных встречах Тимошенко с украинским олигархом

Журналисты сообщили о том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко тайно встречается с украинским миллиардером Виктором Пинчуком.

В расследовании, проведенном сотрудниками украинского «Радио Свобода» говорится о том, что автомобили Тимошенко и Пинчука дважды, 18 апреля и 24 сентября, одновременно находились в одном и том же месте, после чего одновременно покидали его.

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Тимошенко дважды пыталась уйти от вопросов журналистов на тему ее отношений с Пинчуком: один раз она сослалась на подготовку к выступлению в парламенте, в другой раз покинула сессионный зал парламента через ложу спикера, когда ее однопартийцы мешали съемке.

Сама Тимошенко заявила, что Пинчук выступил в качестве организатора форума YES, в связи с чем ей пришлось встречаться с ним для подготовки участия в этом форуме.

«Я могу вам твердо сказать, что с Виктором Пинчуком - все, что касается форума YES, и все, что касается подготовки, ну, на самом деле Украина в новой итерации политической после президентских выборов, мы будем сотрудничать. У него очень фундаментальные международные связи и я считаю, что эти международные связи могут помочь Украине во многих вопросах», — отметила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что Пинчук не финансирует и не оказывает ей помощь в рекламной кампании.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «подарком врагу» идею Тимошенко ликвидировать «Нафтогаз».