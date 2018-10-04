Politico: сенаторы раскритиковали Трампа за пародию над обвинившей Кавано в харассменте

Американские сенаторы раскритиковали президента США Дональда Трампа, который высмеял Кристин Блези Форд, давшую обвинительные показания против кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано о сексуальном насилии с его стороны, пишет издание Politico.

«Это ужасно. Очень неправильно», — сказал американский сенатор-демократ Джо Манчин о поведении Трампа в отношении Форд.

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Так, 3 октября во время выступления перед своими сторонниками в Миссисипи президент США Дональд Трамп пародировал показания Кристин Блейзи Форд, обвинившей Кавано в сексуальном насилии. В частности, Трамп обвинил женщину во лжи, сославшись на то, что она не помнит многие детали инцидента, произошедшего 36 лет назад.

«Как ты добралась домой? — Я не помню. — Сколько лет назад это было? — Я не знаю. — Что это был за район, где этот дом? — Я не помню. Но я выпила одно пиво!», — так президент США изобразил показания Форд.

Помимо Манчина, Трампа также резко раскритиковали за его высказывания сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз из штата Мэн, сенатор Джефф Флейк от штата Аризоны, сенатор Лиза Мурковски от Аляски. Как отмечает издание, лидеры республиканской партии посчитали слова Трампа в Миссисипи неконструктивными.

Помимо этого, сенатор-республиканец Джон Тун также подверг Трампа критике, сказав: «Я понимаю его озабоченность по поводу последовательности в заявлениях [Форд], но делайте это уважительно».

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила поведения Трампа тем, что «он просто излагал факты». Сенатор Линдси Грэм заявил, что слова Трампа ему не понравились и в резкой форме добавил, что «советовал бы прекратить ему это».

Ранее сообщалось, что Белый дом получил отчет ФБР по делу Кавано.