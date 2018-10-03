Bloomberg: у Меркель нет большого влияния на Эрдогана

Перед государственным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию эксперты предположили, что главной задачей турецкого лидера станет «успокоение» канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет в колонке для Bloomberg Бобби Гош.

Однако вместо этого президент Турции воспользовался случаем, чтобы продемонстрировать, что ему это не нужно, пишет автор. Эрдоган не получил всего, что хотел от визита к Меркель: не было обещаний о безвизовом доступе в Европейский союз, не были расширены и перспективы для Таможенного союза с ЕС.

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Вместо этого Эрдоган уехал от Меркель с подарками дипломатической и символической ценности, добавляет автор. В частности, было решено, что министр экономики Германии Петер Альтмайер вскоре возглавит деловую делегацию с визитом в Турцию, а сама Меркель отправится в Стамбул на конференцию по Сирии, в которой примут участие, помимо Эрдогана, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин. Тем не менее, сам Эрдоган на встрече с Меркель не стал давать слишком много взамен. Он проигнорировал озабоченность канцлера ФРГ ситуацией с правами человека и демократией в Турции, отмечается в колонке. Взамен турецкий лидер обвинил Германию в укрывательстве шпионов и террористов.

Результаты этой встречи показывают неприятную для Меркель реальность: Эрдоган нуждается в поддержке Германии — особенно теперь, когда его отношения с президентом США Дональдом Трампом ухудшились — однако у нее явно нет большого рычага воздействия на него, констатирует колумнист.

Ранее сообщалось, что Эрдоган вместе с Меркель заступились за российский газ перед Трампом.