Путин подписал закон о наказании за отказ от опровержения ложной информации

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, оговаривающий введение уголовной ответственности за неисполнение судебных актов, требующих прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с изменениями, которые были внесены в статью 315 УК России «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» за неисполнение судебного акта, а также за создание помех в его исполнении, грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до одного года, или арест сроком до трех месяцев, или лишение свободы до одного года.

Также были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении.