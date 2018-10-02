Путин назначил врио глав двух областей выпускников программы кадрового резерва РАНХиГС
Президент России Владимир Путин распорядился о назначении временно исполняющих обязанности глав Липецкой и Курганской областей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Президент своими указами назначил Артамонова Игоря Георгиевича исполняющим обязанности губернатора Липецкой области и Шумкова Вадима Михайловича исполняющим обязанности губернатора Курганской области», — сообщил Песков.
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Шумков и Артамонов выпускники второго потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
Ранее сообщалось, что губернаторы Липецкой и Курганской области решили уйти с постов.