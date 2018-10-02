Губернатор Липецкой области попросил Путина перевести его на другую работу

Губернатор Липецкой области Олег Королев попросил президента России Владимира Путина перевести его на другую работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.

В своем обращении Королев выразил надежду на то, что глава государства согласится на его предложение. Он также отметил, что постарается сделать все, чтобы развитие региона продолжилось.

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«Я руковожу областью двадцать шесть лет...Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым», — заявил губернатор в обращении.

Ранее сообщалось, что глава Курганской области Алексей Кокорин решил оставить свой пост.