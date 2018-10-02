Опрос: Путин опередил Трампа в рейтинге мирового доверия

Жители ведущих стран мира больше доверяют политике президента России Владимира Путина, чем политическому курсу, избранному его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research Center.

По данным исследовательского центра, Путину доверяют 30% жителей ведущих стран мира. Трамп уступил российскому лидеру 3% — его политике доверяют 27% респондентов.

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Социологи установили, что самый высокий рейтинг мирового доверия у немецкого канцлера Ангелы Меркель — он составил 52%. За ней следуют французский президент Эммануэль Макрон с результатом в 36% и китайский лидер Си Цзиньпинь с 34%-м рейтингом доверия.

Также исследователи выяснили, что с 2017 года рейтинг одобрения Трампа среди россиян упал с 53% до 19%. Однако Россия все равно входит в тройку стран вместе с Израилем и Кенией, которые начали лучше относиться к США после ухода Барака Обамы.

В опросе приняли участи 26 тыс. человек из 25 стран мира.

Ранее Pew Research Center выяснил, что большинство россиян не верят во вмешательство правительства в выборы США.