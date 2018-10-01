Тимошенко предрекла Порошенко «политический конец»

Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что действующего украинского президента Петра Порошенко и его партию ждет «политический конец». Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что это заявление Тимошенко сделала на согласительном совете в украинской Раде после того, как председатель блока Петра Порошенко Артур Герасимов обвинил ее в поддержке российских интересов на территории страны.

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«Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев политический конец», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг в стране.