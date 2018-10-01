Times: в Ми-6 сожалеют о том, что помогли Путину прийти к власти

Бывший глава британской разведывательной службы Ми-6 Ричард Дирлав рассказал, что в ведомстве сожалеют о том, что помогли президенту России Владимиру Путину прийти к власти. Об этом сообщает The Times.

В частности, Дирлав рассказал о том, что в 2000 году к нему обратился офицер КГБ, находившийся в Лондоне, и попросил организовать визит тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы «Война и Мир» по приглашению Путина.

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«У нас была долгая дискуссия в Лондоне, принимать Блэру приглашение или нет, и мы решили, что это уникальное и необычное открытие», — заявил экс-глава Ми-6.

Он добавил, что сейчас в ведомстве сожалеют о том, что «закрепили репутацию» Путина, однако на тот момент отношения с Россией были достаточно хорошими.