WSJ: Белый дом запретил ФБР расследовать групповое изнасилование с участием Кавано

Белый дом поручил ФБР расследовать обвинения со стороны двух женщин в адрес кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано. Однако это не коснулось третьего случая, в котором женщина обвинила Кавано в групповом изнасиловании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о Джули Светник. Она ранее заявила, что несколько десятков лет назад подверглась групповому изнасилованию на вечеринке с участием Кавано.

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«Акцент на первых двух обвинениях может демонстрировать, что Белый дом не считает надежными показания мисс Светник», — цитирует газета источники.

Журналисты издания также связались с десятками бывших одноклассников и коллег Светник, однако никто не смог подтвердить ее показания против Кавано. Кроме того, никто из ее друзей публично не поддержал ее обвинения.

Бретт Кавано — кандидат на пост главы Верховного суда США, которого выдвинул президент Дональд Трамп. В последние дни он оказался в центре скандала — его обвиняют в сексуальном насилии. Кавано дал показания в сенате США.

Ранее сообщалось, что в ФБР связались со второй потерпевшей по делу о сексуальном насилии Кавано.