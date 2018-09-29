Глава МИД Венгрии включен в базу данных «Миротворца»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает «Страна.ua» со ссылкой на базу данных.

По данным портала, формальной причиной включения дипломата в базу данных стали высказывания в адрес президента Украины Петра Порошенко о притеснении венгров на территории страны.

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Отмечается, что Сийярто неоднократно делал заявления о притеснении венгров на территории Украины, в том числе и с трибуны Генассамблеи ООН. По мнению дипломата, урегулирование ситуации возможно только после смены правительства на Украине.

Ранее глава венгерского МИДа обвинил Порошенко в разжигании ненависти.