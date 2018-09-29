Путин назначил нового начальника Управления президента по внешней политике

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Неверова начальником Управления Президента России по внешней политике, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также стало известно, что другим указом Путин освободил от этой должности Александра Манжосина.

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«Назначить Неверова Игоря Святославовича начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике», — говорится в тексте указа.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня его подписания.

«Освободить Манжосина Александра Леонидовича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней политике», — говорится в другом указе президента.

Ранее сообщалось, что Путин назначил новых советников. Тогда Александр Манжосин был переназначен на должность начальника Управления президента по внешней политике.