Лавров рассказал о встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон будут определяться о встрече российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа после предложений о сроках. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин получил приглашение от Трампа посетить США.

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Он также добавил, что американский лидер получил встречного приглашение от российской стороны.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время стороны ожидают предложений по срокам встречи.

Ранее Трамп заявил, что ждет новой встречи с Путиным.

По его словам, встреча между лидерами России и США пока не назначена.