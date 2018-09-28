Единоросс Владимир Киселев в третий раз возглавил заксобрание Владимирской области
Председателем Законодательного собрания Владимирской области VII созыва выбран депутат «Единой России» Владимир Киселёв, сообщают местные СМИ.
Это третий срок Киселёва на посту главы владимирской облдумы. Он был председателем ЗС V и VI созывов.
За кандидатуру Владимира Киселёва из 35 депутатов проголосовали 27 человек. Его оппонента — коммуниста Сергея Казакова поддержали семь депутатов. Один бюллетень счётная комиссия признала недействительным.
В Законодательное собрание Владимирской области входит 38 депутатов. Половина из них избрана по партийным спискам, другая — по одномандатным округам.