Экс-губернатор Якутии стал сенатором
Бывший губернатор Якутии Егор Борисов стал членом Совета Федерации. Соответствующий указ подписал новый глава региона Айсен Николаев.
«Наделить Борисова Егора Афанасьевича полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) на срок полномочий Главы Республики Саха (Якутия)», — гласит текст указа.
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Борисов покинул пост главы региона в мае 2018 года. После этого президент России Владимир Путин назначил Айсена Николаева врио губернатора Якутии.
На прошедших выборах Николаев одержал победу и вступил в должность главы региона.