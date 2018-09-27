Источник сообщил о скорой отставке губернатора Оренбургской области

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что глава Оренбургской области Юрий Берг в ближайшее время может подать в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, губернатором области может стать Владимир Гутенев, который является первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике.

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«На днях Берг, как ожидается, напишет заявление об отставке», — сказал источник.

Он добавил, что Гутенев и помощник главы государства в Приволжском федеральном округе уже находятся в регионе.

Ранее сообщалось, что горсовет Уфы проголосовал за отставку мэра города Ирека Ялалова.