Нового главу Приморья официально представят 28 сентября
Официальное представление нового врио губернатора Приморья Олега Кожемяко пройдет в пятницу, 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края, передает РИА «Новости».
По словам представителя администрации Елены Бурмистровой, представление нового врио главы Приморья пройдет в 10.00 по местному времени в большом зале администрации Приморья.
Реклама
Как ожидается, на мероприятии будет присутствовать полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Президент России Владимир Путин накануне назначил губернатора Сахалина Олега Кожемяков новым врио главы Приморья.
Исполнять обязанности руководителя Сахалинской области будет глава регионального правительства Вера Щербина.