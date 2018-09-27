Нового главу Приморья официально представят 28 сентября

Официальное представление нового врио губернатора Приморья Олега Кожемяко пройдет в пятницу, 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края, передает РИА «Новости».

По словам представителя администрации Елены Бурмистровой, представление нового врио главы Приморья пройдет в 10.00 по местному времени в большом зале администрации Приморья.

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Как ожидается, на мероприятии будет присутствовать полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Президент России Владимир Путин накануне назначил губернатора Сахалина Олега Кожемяков новым врио главы Приморья.

Исполнять обязанности руководителя Сахалинской области будет глава регионального правительства Вера Щербина.