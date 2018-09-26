Памфилова рассказала об удовлетворении от отставки врио главы Приморья

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что что восприняла известие об отставке временно исполняющего обязанности главы Приморского края Андрея Тарасенко с удовлетворением, передает РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что уверена в отказе Тарасенко от планов участвовать в новых выборах в Приморье.

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«Я восприняла это (отставку Тарасенко) с удовлетворением», — сказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Андрея Тарасенко от должности врио главы Приморского края.

Также стало известно об отставках глав еще двух российских регионов.