Путин назвал ситуацию с выборами в Приморье нормальной

Президент России Владимир Путин заявил, что считает ситуацию с выборами губернатора Приморского края нормальной. Слова президента приводит пресс-служба Кремля.

Данное заявление президент сделал в ходе рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, который был назначен врио главы Приморья.

Реклама

Во время беседы Кожемяко сообщил, что следил за ситуацией с выборами в Приморском крае, а также охарактеризовал ее как «не очень хорошую». Президент в свою очередь возразил Кожемяко.

«Почему нехорошая? Нормальная ситуация», — сказал Путин.

Выборы губернатора в Приморье привлекли внимание СМИ после того, как кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который выигрывал у врио главы Приморья Андрея Тарасенко, обходя его более чем на 5% голосов по итогам обработки 95% протоколов, уступил своему конкуренту после подсчета 99,1% протоколов.

Ранее в ЦИК назвали крайний срок повторных выборов главы Приморья.