Путин сообщил об отставке главы Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской республики, отправив в отставку действующего главу Юрия Кокова. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что президент провел рабочую встречу с Казбеком Коковым, в ходе которой предложил ему «вернуться» в Кабардино-Балкарию в качестве исполняющего обязанности главы республики.

Реклама

«Ситуация складывается таким образом, что Ваш однофамилец, Юрий Александрович Коков, попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву», — пояснил Путин.

Президент отметил, что Казбек Коков был заместителем министра, а потом депутатом парламента Кабардино-Балкарии, а также напомнил, что отец Кокова возглавлял республику в 1992-2005 годах.

Ранее Путин отправил в отставку главу Астраханской области.