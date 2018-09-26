Путин назначил врио губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По имеющимся данным,в ходе встречи Путин предложил Морозову новую должность, отметив, что на посту замруководителя ФТС, а ранее — помощника министра обороны России — он продемонстрировал хорошие результаты и ответственное отношение к делу.

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«Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов России», — сказал Путин.

Также сообщается, что действующий губернатор Астраханской области Александр Жилкин был освобожден от занимаемой им должности по собственному желанию. По данным пресс-службы, он обратился к Путину с просьбой перевести его на другое место работы.