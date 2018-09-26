Замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг уходит с поста

Замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что покидает свой пост, передает «Коммерсантъ».

Он пояснил, что ОБСЕ не является карьерной организацией, «работать в ее структурах можно не более 10 лет», поэтому он уйдет с поста 31 октября.

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«Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост»,— сказал Хуг.

При этом Хуг выразил сожаление, что «проделанная миссией работа свидетельствует о том, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний, которые были ими даны в рамках минских соглашений».

В то же время он выразил уверенность в том, что миссия сыграла важную роль в сдерживании конфликта на юго-востоке Украины.

Кто станет новым замглавы миссии, будет решать руководство ОБСЕ.