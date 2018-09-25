Нетаньяху позвонил Путину после решения о поставках ЗРК С-300 в Сирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил российскому президенту Владимиру Путину после того, как стало известно о скорых поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы израильского правительства.

В сообщении правительственной пресс-службы говорится, что Нетаньяху предупредил Путина о возможном росте рисков в регионе.

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«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что Нетаньяху выразил намерение защищать «безопасность и интересы» Израиля в Сирии, имея в виду военные операции на территории СРА.

Ранее российское Министерство обороны пришло к выводу, что в крушении российского самолета Ил-20 в Сирии виноваты израильские ВВС. В оборонном ведомстве считают, что израильский F-16 «спрятался» за Ил-20, когда армия САР произвела выстрел из ЗРК С-200 по истребителю Израиля.