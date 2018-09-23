Путин уволил члена ЦИК Лихачева

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что ранее Лихачев подал заявление об отставке. Он объяснил это тем, что выполнил все поставленные перед ним задачи.

Реклама

Лихачев вошел в состав ЦИКа в 2016 году. Как отмечается, он был назначен в ЦИК по президентской квоте, поэтому прошение об отставке направлял на имя главы государства.

Сам Лихачев рассказал, что вопрос трудоустройства будет решать после окончания отпуска.

«Я сейчас в отпуск уезжаю, потом вернусь, тогда можно будет думать и решать», — сказал он.

По его словам, уже существуют варианты нового места работы, однако называть их не стал.