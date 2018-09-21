Time поместил на обложку Путина, Трампа, Манафорта и Дерипаску

Журнал Time поместил на обложку октябрьского номера русскую матрешку с изображением президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и российского миллиардера Олега Дерипаски. Обложку представил редактор журнала Дэн Стюарт в своем твиттере.

На обложке написано: «Вся царская рать. Как олигархи Путина проникли в команду Трампа».

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Самая маленькая и основная кукла, с которой начинается матрешка, изображена в лице российского лидера Владимира Путина. Впереди нее самым крупным планом стоит матрешка с изображением американского президента Дональда Трампа. Позади него — Манафорт и Дерипаска.

Как написал Стюарт в твиттере, обложка иллюстрирует статью Саймона Шустера и его «пристальный взгляд» на олигархов из окружения Путина.

Новый номер выйдет 1 октября.

До этого журнал Time поместил на обложку президента США Дональда Трампа, который из последних сил удерживался на плаву в затопленном водой рабочем кабинете в Белом доме.