Эксперт оценил перспективу отношений России и Вьетнама

Доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Петр Цветов заявил, что, несмотря на смерть президента Чан Дай Куанга, отношения России и Вьетнама не изменятся, передает ФАН.

Эксперт пояснил, что полномочия президента достаточно ограничены, а «весь политический курс определяет Политбюро Коммунистической партии Вьетнама, которую сейчас возглавляет генеральный секретарь ЦК Нгуен Фу Чонг, приезжавший в начале сентября с официальным визитом в Москву».

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«Никаких предпосылок для изменения политического режима во Вьетнаме сейчас не просматривается», — пояснил Цветов.

Он предположил, что новый президент будет избран в октябре.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама Чан Дай Куанга.