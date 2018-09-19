Асад принес соболезнования Путину по поводу сбитого Сирией Ил-20

Президент Сирии Башар Асад направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета-разведчика Ил-20, передает сирийское информационное агентство SANA.

Сирийский лидер отметил, что трагедия с российским истребителем стала «результатом заносчивости Израиля».

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«От имени сирийского народа я выражаю русскому народу глубочайшие соболезнования в связи с падением российского военного самолета Ил-20 в воды Средиземного моря, что привело к гибели русских солдат-героев, выполнявших благородную миссию ВС России по борьбе терроризмом в Сирии», — говорится в сообщении.

Также он выразил надежду, что крушение Ил-20 не помешает России и Сирии вести совместно вести борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Путин обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в несоблюдении договоренностей.