В КПРФ не согласны с новыми выборами губернатора Приморья

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что в партии не согласны с решением главы ЦИК Эллы Памфиловой о признании прошедших выборов главы Приморского края недействительными, передает РИА «Новости».

По его словам, КПРФ не согласна с проведением новых выборов в регионе, поскольку, как утверждает Новиков, «зона фальсификаций» началась, когда оставалось посчитать 3% бюллетеней.

Реклама

«Мы не можем согласиться с тем, что нужно проводить новые выборы. Дело в том, что есть 97% подсчитанных результатов голосования, в соответствии с которыми результаты зафиксированы совершенно нормальные, которые должны быть признаны», — сказал Новиков.

Выборы губернатора в Приморье привлекли внимание СМИ после того, как кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который выигрывал у врио главы Приморья Андрея Тарасенко, обходя его более чем на 5% голосов по итогам обработки 95% протоколов, уступил своему конкуренту после подсчета 99,1% протоколов.

Ранее сообщалось, что Тарасенко отказался участвовать в новых выборах главы Приморского края, однако вскоре изменил решение.