Путин потребовал от губернаторов не закрываться от людей с другим мнением

Президент России Владимир Путин призвал избранных губернаторов не закрываться от граждан, голосовавших за других кандидатов, передает РИА «Новости».

По его словам, на выборах граждане показали, «с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают».

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«Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов. Ваша задача как избранных глав субъектов федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил избранным главам регионов, что им необходимо максимально быстро приступить к своей работе.