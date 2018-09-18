США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии

Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время выступления на в Совбезе ООН заявил, что Соединенные Штаты выражают соболезнования в связи с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я бы хотел выразить соболезнования нашим партнерам по Совбезу — России в связи с трагической гибелью людей при крушении самолета вчера», — сказал Джеффри перед тем, как начать выступление.

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По его словам, этот инцидент напомнил мировому сообществу, что необходимо долгосрочное мирное решение сирийского конфликта. Он отметил, что оно должно быть найдено в формате резолюции СБ 2254.

Ранее президент России Владимир Путин указал на «цепь трагических случайных обстоятельств» в крушении Ил-20. Он также выразил соболезнования близким погибших членов экипажа.