В Кремле допустили разговор Путина и Нетаньяху в течение дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в течение дня может состояться телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Слова Пескова передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что в данный момент такой разговор не состоялся.

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«Может, позже в течение дня», — добавил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин говорить с Нетаньяху о сбитом в Сирии российском самолете Ил-20.

Ранее Путин заявлял, что инцидент с российским самолетом Ил-20 в Сирии похож на «цепь трагических случайных обстоятельств». Он также отметил, что в трагедии «необходимо разобраться» и подчеркнул, что отношение России к инциденту изложено в официальном заявлении российского Минобороны, которое было согласовано лично с ним.