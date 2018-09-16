Daily Mail: советнику Корбина запретили въезжать на Украину

Эндрю Мюррею, советнику лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина, на три года закрыт въезд на Украину. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала Мюррея лицом, которое представляет опасность для национальной безопасности страны. В издании уточнили, что соответствующий запрет в отношении советника был введен в июне текущего года.

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Корбин неоднократно выступал против того, чтобы страны Запада поддерживали новые украинские власти.

Ранее таблоид Daily Mail также писал, что Корбин высказался в поддержку взаимодействия с Россией и заявил, что не исключает ее воссоединения с G7.