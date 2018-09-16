Южная Корея направила в КНДР группу для подготовки саммита лидеров

Южная Корея отправила в Пхеньян группу из 93 человек для подготовки встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, для отправки делегации было задействовано 19 автобусов.

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Как отмечается, новый межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что в КНДР заявили о желании объединить железные дороги с Южной Кореей.

Как отмечалось, проект объединения железных дорог Пхеньян и Сеул намерены развивать совместно с Москвой.