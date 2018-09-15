NHK рассказал о переговорах Путина и Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин провели личную беседу во Владивостоке. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Путин и Абэ провели переговоры после предложения президента России по мирному договору.

Реклама

Как отмечается, встреча прошла 12 сентября в присутствии переводчиков лидеров двух стран.

При этом содержание разговора Путина и Абэ пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года — без предварительных условий.